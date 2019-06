Felipe vs José Antonio: ¿Quién se queda con la marca Kast?

“Antes los debates eran entre la derecha y la izquierda, liberales y conservadores, ahora el debate es en la derecha, entre los partidos de Chile Vamos”, señaló Matías del Río respecto de la presentación del Partido Republicano de José Antonio Kast y las críticas del senador de Evópoli, Felipe Kast.

El periodista señaló que en el logo de su campaña, “él pone un ‘José Antonio’ chico y el ‘Kast’ más grande, aquí hay una disputa de quién se queda con la marca Kast”.

Por su parte,Nicolás Vergara se refirió a la importan del padre de Felipe, Miguel Kast, hermano de JAK, la cuál se están disputando tío y sobrino. Sin embargo, Consuelo Saavedra sostuvo que la figura de Miguel Kast, “no creo que haya permeado tanto en la conversación pública”.

“Creo que la fragmentación de esta granada de José Antonio Kast tiene que ver con popularidad del gobierno entorno al 30%, si esta hubiese sido un 40% no habría habido ningún espacio para la el lanzamoento de Partido Republicano”, afirmó Vergara.

Asimismo, Del Río señaló que “el sentido que pone la irrupción JAK entre los otros candidatos es a, por ahora, no acercarse mucho al centro, porque tienen que convencer a ese público de derecha. No no extrañemos que esta aparición provoque la derechización de los postulantes a La Moneda”.

“El gran adversario de Jose Antonio no es Felipe, sino Joaquín Lavín y el libro ‘Miguel Kast, la pasión de vivir’ fue escrito por el alcalde de Las Condes”, sostuvo Vergara.