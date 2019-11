Guitarrista de The National estrena parte de la banda sonora en la que participa

Entre los estrenos de Netflix para este mes está “The Two Popes” , una película que trata la vida dos importantes figuras del clero mundial, el Papa Benedicto XVI y el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien luego se transformaría en el Papa Francisco, protagonizados por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, respectivamente.

El estreno viene también con una banda sonora. El director del film, el brasilero Fernando Meirelles (La Ciudad de Dios) encargó a uno de los guitarristas de la banda neoyorquina The National, Bryce Dessner, el desarrollo de la banda sonora para la película.

Tras el estreno en mayo pasado de I Am Easy to Find, el noveno disco de la banda, de la compilación de trabajos clásicos recopilados en El Chan y de la colaboración con Bonnie ‘Prince’ Billy, When We are Inhuman, ahora se hace cargo de 17 composiciones para la película, de las cuales estrena ahora “Walls 2”. Escúchala acá.