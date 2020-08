Las nuevas medidas de Merkel para frenar la “segunda ola” de Covid-19

La canciller alemana Angela Merkel anunció nuevas medidas este jueves para intentar contener el virus, aunque aseguró que la economía y las fronteras no se volverán a cerrar como ya ocurrió con la primera ola.

Entre lo que destacó, sostiene que reforzarán los controles para que se cumplan las propuestas y se otorgarán multas de unos 50 euros (más de 46 mil pesos chilenos) a quienes no porten mascarillas en los lugares obligatorios.

También busca reducir los viajes que no son necesarios, por lo que no habrá compensación económica en caso de faltar al trabajo producto de contagiarse en un viaje no justificado.

Los eventos privados tendrán una capacidad máxima de 25 personas y los grandes eventos como público en los estadios, festivales y ferias están cancelados hasta 2021.

Existirán excepciones para lugares donde la tasa de infección sea baja y solo si se garantiza que los participantes son de ese lugar o de sectores vecinos donde el virus también esté contenido.

Para los viajeros de zonas de riesgo se les impondrá una cuarentena y deberán presentar un test negativo realizado a más tarde cinco días tras ingresar al país.

La “segunda ola”

En las últimas semanas, Alemania ha presentado una tendencia al alza en los casos de coronavirus, pasando desde los 350 diarios en junio, 800 en julio y superando los 1.000 en agosto. Actualmente el país rodea los 1.500 contagios diarios.

Las estimaciones del Robert Koch Institut (institución responsable del control y prevención de enfermedades), también han puesto ojo en la vuelta a clases, aunque sostiene que esto no ha aportado a la cifra de nuevos contagios, sino que más bien se debe a encuentros familiares, actos religiosos, fiestas o vacaciones en el extranjero.

